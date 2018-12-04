Житель Пудожа за ночь угнал два автомобиля ради развлечения

В Пудожском районе задержан подозреваемый в угонах двух автомобилей, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Пудожского района обратились два горожанина. Они сообщили, что в ночь с пятницы на субботу были угнаны их автомобили.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, 27-летнего местного жителя. По версии полицейских, мужчина ночью отверткой разбил окно припаркованного во дворе автомобиля, завёл двигатель, замкнув провода зажигания, и поехал кататься. Когда автомобиль застрял на территории лесополосы, подозреваемый бросил его. Таким же образом, как и в первом случае, гражданин угнал еще одну машину, припаркованную неподалеку. На ней местный житель уехал в соседний посёлок к своим знакомым, где оставил угнанное авто на улице.

По факту угонов возбуждены уголовные дела. Продолжается следствие.