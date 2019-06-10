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Новости. Криминал
09:30, 10 Июня 2019
фото: © Fotolia / alfa32

Житель села украл из карманов спящего петрозавочанина сигареты и деньги

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Мужчина приехал в город развлечься и пошел на преступление ради пива, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе в дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился петрозаводчанин. Он пояснил, что кто-то похитил у него имущество и деньги. Что интересно, все похищенное находилось при нем, в одежде, когда он уснул у себя дома.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: 20-летнего жителя Прионежского района. По версии полицейских, он приехал в Петрозаводск, чтобы развлечься. На улице познакомился с горожанином, который пригласил его в гости.

Через какое-то время, когда запасы спиртного было необходимо пополнить, мужчины пошли в магазин. Хозяин дома платил за спиртное, и гость заметил, что у него в кармане остались деньги – 500 рублей.

Когда они вернулись в квартиру, через некоторое время, хозяин жилища уснул, а гость в это время похитил из его одежды заранее примеченные деньги, банковскую карту и даже сигареты.

Выйдя из квартиры, молодой человек пошел покупать пиво. Карту он позднее сжег и уехал домой, в поселок.

Возбуждено уголовное дело. 

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