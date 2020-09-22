Житель села в Карелии украл у энергетиков полуторакилометровый кабель

В полицию Прионежского района обратились рабочие одной из организаций, сообщили в МВД Карелии.
Они обнаружили пропажу алюминиевого кабеля. Ущерб составил около 83 тысяч рублей.
Полицейские нашли 33-летнего подозреваемого. Мужчина видел, что ведутся работы на электросети. Он выбрал участок, который плохо просматривается с дороги, и принес с собой инструмент. Алюминиевый кабель был отключен от сети, поэтому селянин отрезал 1,5 километра провода болгаркой, скрутил в моток и отнес в поселок.
Краденое злоумышленник продал за пять тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Карелии мужчина украл находившийся под напряжением кабель.
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