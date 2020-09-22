Житель села в Карелии украл у энергетиков полуторакилометровый кабель

В полицию Прионежского района обратились рабочие одной из организаций, сообщили в МВД Карелии.

Они обнаружили пропажу алюминиевого кабеля. Ущерб составил около 83 тысяч рублей.

Полицейские нашли 33-летнего подозреваемого. Мужчина видел, что ведутся работы на электросети. Он выбрал участок, который плохо просматривается с дороги, и принес с собой инструмент. Алюминиевый кабель был отключен от сети, поэтому селянин отрезал 1,5 километра провода болгаркой, скрутил в моток и отнес в поселок.

Краденое злоумышленник продал за пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина украл находившийся под напряжением кабель.