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Житель села в Карелии украл у энергетиков полуторакилометровый кабель

Новости. Криминал
12:23, 23 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Прионежского района обратились рабочие одной из организаций, сообщили в МВД Карелии.

Они обнаружили пропажу алюминиевого кабеля. Ущерб составил около 83 тысяч рублей.

Полицейские нашли 33-летнего подозреваемого. Мужчина видел, что ведутся работы на электросети. Он выбрал участок, который плохо просматривается с дороги, и принес с собой инструмент. Алюминиевый кабель был отключен от сети, поэтому селянин отрезал 1,5 километра провода болгаркой, скрутил в моток и отнес в поселок.

Краденое злоумышленник продал за пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина украл находившийся под напряжением кабель.

 

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Комментарии

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