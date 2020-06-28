В Карелии мужчина украл находившийся под напряжением кабель

Мужчину, укравшего кабель в Кондопожском районе, осудили, сообщили в прокуратуре Карелии.

В октябре 2019 года мужчина проник в незапертое чердачное помещение одного из домов в Кондопоге и тайно похитил 15 метров находящегося под напряжением электрического кабеля, перекусив его бокорезами в двух местах.



В результате жильцы дома остались без электричества.



Украденный электрический кабель, общая стоимость которого составила более трех тысяч рублей, злоумышленник сдал в пункт приема металла.

Гражданину назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с отбыванием наказания по основному месту работы с удержанием в доход государства 5% заработка.

Ранее жители Карелии с помощью "монтерских кошек" незаконно срезали кабель на полмиллиона рублей.