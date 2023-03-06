Житель севера Карелии привез из Петрозаводска наркотики и попал под суд

Об уголовном деле в Муезерском районе сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя поселка Суккозеро Муезерского района. Мужчина обвиняется в незаконном хранении и перевозке наркотиков.

По версии следствия, в мае 2022 года северянин купил в Петрозаводске наркотик в значительном размере для употребления. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Любителю наркотиков из Суккозера теперь грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело было передано в Муезерский районный суд.