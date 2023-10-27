Житель северного поселка из Карелии погиб в ходе СВО

В Калевальском районе сообщили о гибели местного уроженца на спецоперации.
В ходе проведения специальной военной операции 17 октября погиб житель поселка Боровой Игорь Клименко, 2001 года рождения. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Калевальского района Карелии.
Администрация и совет района выразили глубокие соболезнования родителям и брату погибшего, всем родным и близким.
«Самоотверженность и отвага нашего земляка при исполнении воинского долга, несомненно, заслуживают уважения и признания. Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению России. Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за Родину. Игорь всегда будет нашим героем», — написали в паблике.
Ранее о гибели земляка на СВО сообщили власти Сегежского района.
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