Житель северного поселка из Карелии погиб в ходе СВО

В Калевальском районе сообщили о гибели местного уроженца на спецоперации.

В ходе проведения специальной военной операции 17 октября погиб житель поселка Боровой Игорь Клименко, 2001 года рождения. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Калевальского района Карелии.

Администрация и совет района выразили глубокие соболезнования родителям и брату погибшего, всем родным и близким.

«Самоотверженность и отвага нашего земляка при исполнении воинского долга, несомненно, заслуживают уважения и признания. Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению России. Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за Родину. Игорь всегда будет нашим героем», — написали в паблике.

Ранее о гибели земляка на СВО сообщили власти Сегежского района.