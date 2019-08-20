Житель Сортавалы оштрафован за ложный донос об угоне

Сортавальский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя за ложное сообщение об угоне автомобиля, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, 26-летний житель Сортавалы в июне 2019 года совершил ДТП. В местное отделение МВД он заявил об угоне его автомобиля, однако эта информация не подтвердилась.

Прокурор Сортавалы в ходе суда заявил гражданский иск о взыскании с осужденного в пользу органа внутренних дел материального вреда, причиненного в результате проверки заведомо ложного доноса о преступлении.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и удовлетворил иск прокурора.

Приговор не вступил в законную силу.