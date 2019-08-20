Житель Сортавалы оштрафован за ложный донос об угоне

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Сортавальский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя за ложное сообщение об угоне автомобиля, сообщает прокуратура Карелии.
По информации ведомства, 26-летний житель Сортавалы в июне 2019 года совершил ДТП. В местное отделение МВД он заявил об угоне его автомобиля, однако эта информация не подтвердилась.
Прокурор Сортавалы в ходе суда заявил гражданский иск о взыскании с осужденного в пользу органа внутренних дел материального вреда, причиненного в результате проверки заведомо ложного доноса о преступлении.
Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и удовлетворил иск прокурора.
Приговор не вступил в законную силу.
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