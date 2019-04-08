Житель Сортавалы пойдет под суд за ложь при даче показаний

В Сортавальском районе местный житель стал фигурантом уголовного дела за дачу ложных показаний в суде, сообщает прокуратура Карелии.

Житель Сортавалы во время допроса в суде в качестве свидетеля по уголовному делу об угоне автомобиля, пытаясь помочь двум подсудимым избежать уголовной ответственности, сообщил недостоверные сведения об их непричастности к угону.

Более того, в суде было установлено, что свидетель вообще не являлся очевидцем преступления, поскольку не присутствовал при его совершении.

В последующем злоумышленники были осуждены, а показания свидетеля признаны не соответствующими действительности.

Уголовное дело лжесвидетеля направлено для рассмотрения в Сортавальский городской суд.