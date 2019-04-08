Житель Сортавалы пойдет под суд за ложь при даче показаний

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В Сортавальском районе местный житель стал фигурантом уголовного дела за дачу ложных показаний в суде, сообщает прокуратура Карелии.
Житель Сортавалы во время допроса в суде в качестве свидетеля по уголовному делу об угоне автомобиля, пытаясь помочь двум подсудимым избежать уголовной ответственности, сообщил недостоверные сведения об их непричастности к угону.
Более того, в суде было установлено, что свидетель вообще не являлся очевидцем преступления, поскольку не присутствовал при его совершении.
В последующем злоумышленники были осуждены, а показания свидетеля признаны не соответствующими действительности.
Уголовное дело лжесвидетеля направлено для рассмотрения в Сортавальский городской суд.
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