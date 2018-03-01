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Новости. Криминал
18:20, 01 Марта 2018

Житель Сортавалы стал фигурантом уголовного дела, присвоив потерянный телефон

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В Сортавале сотрудники полиции раскрыли кражу мобильного телефона у местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В полицию за помощью обратился житель Сортавалы. Он рассказал, что пару дней назад ехал в такси, где вероятнее всего оставил мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей. Некоторое время мужчина раздумывал стоит ли обращаться в органы внутренних дел.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что вскоре после того, как заявитель вышел из такси, в машину сел другой пассажир. Он увидел, что кто-то оставил мобильный. Не сказав о находке водителю, мужчина забрал гаджет себе. Тем самым не предпринял никаких мер по возвращению чужого имущества.  Так он стал фигурантом уголовного дела о краже.

В настоящее время подозреваемый, 25-летний местный житель, находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято и будет возвращено потерпевшей стороне. Следствие продолжается.     

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