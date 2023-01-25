Житель соседнего региона провел в Карелии махинации с участком почти за 2 миллиона рублей

Житель Ленинградской области продал участок, на который был наложен запрет регистрационных действий, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Питкярантского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Ленинградской области, признанным виновным в мошенничестве.

В сентябре 2020 года он продал свой земельный участок в Питкярантском районе двум местным жителям за 1,8 миллиона рублей. Между тем, в отношении участка приставами были запрещены любые регистрационные действия. Мужчина знал об этом, но покупателей в известность не поставил, и в результате они не смогли оформить участок в собственность.

Житель Ленинградской области полностью признал вину и возместил пострадавшим ущерб. С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине штраф в размере 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.