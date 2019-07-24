Житель Суоярви обокрал знакомую, сам того не ведая

В Суоярвском районе полицейские раскрыли кражу женской сумочки, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Суоярвского района поступило сообщение о хищении женской сумки. Заявительница рассказала, что ночь провела в одном из увеселительных заведений города. Утром отдых с друзьями она продолжила на уличной скамейке. Там же и оставила свой клатч, когда компания решила прогуляться. Вернувшись, девушка обнаружила, что сумка пропала. Ущерб составил 5,6 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 58-летнего местного жителя. Он рассказал, что в тот день проснулся очень рано, так как ему предстояла поездка в Петрозаводск. Заметил на скамейке женскую сумочку. Рядом никого не было. Тогда мужчина взял клатч с собой и поехал в карельскую столицу. По пути он осмотрел содержимое. Помада, ключи и аксессуары его не заинтересовали, в отличие от 4950 рублей, которые он похитил. Сумку мужчина выкинул по приезду в пункт назначения.

Полицейским в содеянном гражданин признался не сразу, уточнив, что было стыдно, когда узнал, что вещи принадлежали знакомой. Деньги он потратил на бензин и личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.