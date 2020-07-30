Житель Урала попался на краже средств личной гигиены в Карелии

В Кондопоге задержали мужчину, нарушившего общественный порядок, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Тревожная сигнализация сработала вечером 29 июля в одном из магазинов города. "Покупатель" пытался украсть средства личной гигиены.

Директор магазина пояснила, что мужчина также оскорблял продавцов и покупателей нецензурными словами, размахивал руками.

Выяснилось, что 27-летний гражданин приехал в Карелию из города Первоуральска Свердловской области на Урале.

Нарушителя передали полиции.

Ранее работница магазина в Карелии заперла вора.