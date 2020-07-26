Работница магазина в Карелии заперла вора

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, совершившего проникновение на объект, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Случай произошел 24 июля в Сегеже рано утром. Работница одного из сетевых магазинов, прибыв на смену, услышала звук работающей сигнализации. Войдя внутрь магазина, женщина увидела гуляющего по магазину неизвестного ей гражданина. Работница торгового заведения не растерялась – заперла главный и служебные входы, вызвала сотрудников вневедомственной охраны.

Злоумышленника задержали.



Как выяснилось, нетрезвый мужчина проник в магазин, взял с прилавков алкогольную продукцию и продукты питания, а после – начал распитие прямо в торговом зале.



Росгвардейцам пришлось применить в отношении правонарушителя физическую силу и наручники.



Нарушителя передали полиции.

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