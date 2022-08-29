Жителей и гостей Петрозаводска приглашают бесплатно посмотреть кино и «засветить» лучшее

В кинотеатре «Премьер» 17 сентября пройдут показы короткометражных фильмов IX Фестиваля уличного кино (12+), сообщили организаторы фестиваля.

Вход по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра в день показа. Начало в 15.00.

Всероссийский Фестиваль уличного кино (12+) проходит ежегодно летом и осенью более чем в 1000 городах и населенных пунктах страны. Это самый масштабный в России смотр кино под открытым небом. Сотни тысяч зрителей приходят в кинотеатры и на площадки, чтобы увидеть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет.

В этом году эксперты Фестиваля обработали более 1000 заявок и выбрали из них 70 работ. Так получилась емкая, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа из фильмов и анимации.

Гости кинофестиваля смогут увидеть режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе пройдет голосование за понравившиеся фильмы с помощью фонариков, а специальное устройство — люксметр измерит уровень света. В конце сезона показания устройства во всех городах будут подсчитаны, а победитель получит грант в размере 1,5 млн рублей.

«В этом году в программе 9 совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1 500 000 рублей», — рассказал генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России.

Телефон для справок: 8 8142 599030.