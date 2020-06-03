Жителей Карелии будут судить за кражу инструментов с ж/д станции

Перед судом предстанут ранее несудимые жители Кемского района, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Начальник строительной организации, занимающейся ремонтом здания железнодорожного вокзала на станции Кемь, обнаружил пропажу рабочих инструментов из подсобного помещения.



К краже оказались причастны двое ранее несудимых местных жителей.



Злоумышленники украли перфоратор, шуруповерт и болгарку, общей стоимостью более 12 тысяч рублей.





Украденное они решили спрятать, а позднее продать.



Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее в Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива.