Жителей Карелии будут судить за кражу инструментов с ж/д станции

Перед судом предстанут ранее несудимые жители Кемского района, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.
Начальник строительной организации, занимающейся ремонтом здания железнодорожного вокзала на станции Кемь, обнаружил пропажу рабочих инструментов из подсобного помещения.
К краже оказались причастны двое ранее несудимых местных жителей.
Злоумышленники украли перфоратор, шуруповерт и болгарку, общей стоимостью более 12 тысяч рублей.
Украденное они решили спрятать, а позднее продать.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее в Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива.
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