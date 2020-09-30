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Жители Карелии за день отдали мошенникам 770 тысяч рублей

Новости. Общество
18:40, 01 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Мошенники 30 сентября выманили у жителей Карелии более 770 тысяч рублей, сообщили в МВД республики.

Жертвой лжеработников банка стала 31-летняя петрозаводчанка. У нее выманили 95 тысяч рублей.

Также двое костомукшан перевели свои деньги аферистам, доверившись аналогичной схеме обмана.

Женщина 1970 года рождения потеряла 119 тысяч рублей, а 25-летний горожанин лишился 97 тысяч рублей.

Пенсионерки из Медвежьегорска и Беломорска поверили сказкам про компенсации. Одной звонившие обещали крупную компенсацию, а другой – путевку в пансионат. Женщины отдали аферистам 150 тысяч рублей и 182 тысяч рублей.

А в Суоярви 36-летняя гражданка решил приобрести цифровое пианино на сайте интернет-объявлений. Но осталась без пианино и без 59 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла и в Костомукше. Только там 20-летний местный житель приобретал запчасти стоимостью 64 тысяч рублей.

Во всех случаях полиция Карелии проводит проверки.

Карельские полицейские напоминают: не верьте звонящим вам незнакомцам. Проверяйте всю информацию по официальным каналам. При интернет-сделках пользуйтесь исключительно инструментами платформ. Не переходите по присланным незнакомцами ссылкам.

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Комментарии

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новый
2020-10-01 19:16:00
Брехня. Либерасты утверждают, что у людей нету денег и они голодают.
Off
2020-10-01 19:33:10
новый, врешь иуда . Либераст Жириновский приезжал в Петрозаводск и сам раздавал деньги на площади. А ты злишься ,что тебе не перепало. ?
кир
2020-10-01 18:55:51
Идет необъявленная война против наших граждан. Лучше законом заставить заплатить деньги эти за ремонт дворов.
Изя
2020-10-01 19:40:11
Такие идиоты как ты и воюют против граждан в месте с редакцией ст.на онего :)
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