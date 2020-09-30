Жители Карелии за день отдали мошенникам 770 тысяч рублей

Мошенники 30 сентября выманили у жителей Карелии более 770 тысяч рублей, сообщили в МВД республики.

Жертвой лжеработников банка стала 31-летняя петрозаводчанка. У нее выманили 95 тысяч рублей.



Также двое костомукшан перевели свои деньги аферистам, доверившись аналогичной схеме обмана.



Женщина 1970 года рождения потеряла 119 тысяч рублей, а 25-летний горожанин лишился 97 тысяч рублей.



Пенсионерки из Медвежьегорска и Беломорска поверили сказкам про компенсации. Одной звонившие обещали крупную компенсацию, а другой – путевку в пансионат. Женщины отдали аферистам 150 тысяч рублей и 182 тысяч рублей.



А в Суоярви 36-летняя гражданка решил приобрести цифровое пианино на сайте интернет-объявлений. Но осталась без пианино и без 59 тысяч рублей.



Аналогичная ситуация произошла и в Костомукше. Только там 20-летний местный житель приобретал запчасти стоимостью 64 тысяч рублей.



Во всех случаях полиция Карелии проводит проверки.



Карельские полицейские напоминают: не верьте звонящим вам незнакомцам. Проверяйте всю информацию по официальным каналам. При интернет-сделках пользуйтесь исключительно инструментами платформ. Не переходите по присланным незнакомцами ссылкам.