Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет

С 1 июля 2024 года в республике будут действовать дифференцированные коммунальные тарифы.

По информации «ТНС энерго Карелия», с 1 июля 2024 года в республике будут действовать дифференцированные тарифы, установленные региональными властями.



«Несмотря на то, что новые тарифы будут применять только со второго полугодия, новые информационные графы в квитанцию по закону необходимо добавить уже сейчас», — предупредили жителей республики.



Таким образом, в платежном документе за январь жители Карелии увидят графу «Расход с учетом диапазонов потребления», где тарифы будут разделены соответствующим образом.



«ТНС энерго Карелия» напоминает, что для корректного расчета объема потребления необходимо передавать показания ежемесячно, с 23 по 25 число. Это нужно делать даже при нулевом потреблении, отметили в компании.



При передаче показаний в указанные сроки плату будут начислять исключительно за фактически потребленный ресурс.