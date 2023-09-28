Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности, таящейся в осеннем лесу

В Минздраве республики попросили быть очень внимательными при сборе ягод.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о неожиданной, но серьезной опасности, поджидающей в лесу любителей собирать ягоды и грибы.

«Осень — время созревания ярких красно-оранжевых ягод ландыша майского. Они хорошо заметны на фоне осенней листвы. Употреблять в пищу их категорически нельзя: плоды ядовиты и смертельно опасны и для людей, и для животных. При этом ландыш майский вполне официально считается лекарственным растением», — написал Михаил Охлопков.

Глава карельского Минздрава отметил, что в ландыше содержится конваллятоксин — вещество, которое является сердечным гликозидом и применяется как лекарство при сердечных заболеваниях. Но при высоких концентрациях он может привести к остановке сердца, особенно у ребёнка.