Жителей Карелии предупредили об очень сильном ветре в некоторых районах республики

В МЧС Карелии предупредили об опасном явлении на водоемах региона.

МЧС Карелии посредством рассылки на телефон предупредило жителей республики о сильном ветре на акватории и берегах водоемов.

«С 03-06 часов 30.10 и до конца дня на акваториях и в прибрежных районах водоемов очень сильный ветер с порывами до 25-28 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что по шкале Бофорта ветер от 25 до 28 м/с считается штормовым.

Ранее в МЧС Карелии предупреждали об ухудшении погоды. О резком похолодании также предупреждали специалисты Гидрометцентра.