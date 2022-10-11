Штормовой ветер, дождь и мокрый снег идут в Карелию

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в республике.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 20 до 23 часов 29 октября с сохранением в течение суток 30 октября местами по республике ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов до 24 м/с. Ночью и утром в воскресенье местами по Карелии пройдут сильные дожди и мокрый снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы Карелии, Петрозаводск и Костомукша.

В МЧС рекомендуют всем службам республики привести в готовность оперативный состав смен, аварийные бригады, транспорт и необходимые средства.

Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании в Карелии.