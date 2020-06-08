Жителей Карелии предупреждают о сильных дождях с грозами

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 11 районов и Петрозаводск, сообщили в МЧС Карелии.

Вечером 9 июня и в течение суток 10 июня преимущественно по южным и центральным районам республики ожидаются сильные дожди с грозами.



При грозах кратковременные усиления ветра порывами до 15 м/с.



Обильные осадки выпадут в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском, Суоярвском районах и в Петрозаводске.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.