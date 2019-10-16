Жителей Карелии предупреждают о возможных сбоях в электронной записи на прием к врачу

Минздрав Карелии предупреждает о возможных сбоях в работе медицинской информационной системы "ПроМед".

Во вторник, 15 октября, разработчиком информационной системы "ПроМед" при проведении работ по обновлению функционала информационной системы были допущены технические ошибки, приведшие к сбоям в работе.

В настоящее время пациенты и специалисты медицинских организаций испытывают проблемы при работе с информационной системой. Возможны сбои в электронной записи на прием к врачу, трудности при работе с электронной медицинской картой.

Разработчик принимает меры для устранения технических ошибок.