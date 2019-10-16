08:50, 16 Октября 2019
Жителей Карелии предупреждают о возможных сбоях в электронной записи на прием к врачу
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Минздрав Карелии предупреждает о возможных сбоях в работе медицинской информационной системы "ПроМед".
Во вторник, 15 октября, разработчиком информационной системы "ПроМед" при проведении работ по обновлению функционала информационной системы были допущены технические ошибки, приведшие к сбоям в работе.
В настоящее время пациенты и специалисты медицинских организаций испытывают проблемы при работе с информационной системой. Возможны сбои в электронной записи на прием к врачу, трудности при работе с электронной медицинской картой.
Разработчик принимает меры для устранения технических ошибок.
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