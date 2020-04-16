Жителей Карелии приглашают поучаствовать в литературном конкурсе

Конкурс проводится в период с 15 апреля по 31 июля 2020 года, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Библиотечная ассоциация Карелии и редакция журнала "Север" объявляют о начале республиканского литературного конкурса "Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск".

Принять участие в литературном проекте могут жители республики, которые пишут произведения на русском, карельском, вепсском, финском, а также языках других народов, проживающих на территории региона.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре в рамках празднования 100-летия республики.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Напомним, ансамбль "Кантеле" приглашает жителей Карелии поучаствовать в творческом конкурсе.