Жителей Карелии приглашают пробежать "Километр здоровья"

Традиционный фестиваль бега "Километр здоровья" пройдет 1 марта в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Петрозаводчан 1 марта приглашают на стадион "Юность", где состоится праздник для любителей бега. В этот день два года назад был проведён первый "Километр здоровья", который поддержали около 50 спортсменов. Городской фестиваль стал традиционным – каждый месяц в нём принимают участие более 100-150 человек.

В честь значимого события будут подготовлены подарки и памятные призы. Старт первого забега запланирован на 18 часов.

Регистрация на мероприятие закрывается в воскресенье, 28 февраля, в 14.00

Обязательно наличие медицинской справки, которая должна быть сделана не позднее чем за 6 месяцев до начала мероприятия. Подойдёт любая медицинская справка, где прописано, что разрешены физические нагрузки или стоит I / II / основная группа здоровья, - напоминают организаторы.

Подробное расписание появится в группе "Километр здоровья" за день до события, номер выдаётся непосредственно перед стартом.