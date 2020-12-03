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Жителей Карелии приглашают в субботу сдать кровь

Новости. Общество
10:27, 04 Декабря 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Станция переливания крови Петрозаводска проводит 5 декабря акцию "Суббота доноров".

Завтра, 5 декабря, Республиканская станция переливания крови организует рабочую субботу.

Прием доноров будет осуществляться с 8 до 12 часов по адресу Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13 до 15 часов по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65.

Донорам при себе необходимо иметь паспорт.

На станции переливания крови советуют отложить донацию на 1 месяц, если донор отмечает у себя любые признаки ОРВИ или был в контакте с больным коронавирусной инфекцией.

На 4 декабря на станции недостаточно крови O (I) Rh(+/-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+/-), АB(IV) Rh (+/-), сообщается на сайте учреждения.

Напомним, следующая "Суббота доноров" пройдет 26 декабря.

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