Жителей Карелии приглашают в субботу сдать кровь

Станция переливания крови Петрозаводска проводит 5 декабря акцию "Суббота доноров".

Завтра, 5 декабря, Республиканская станция переливания крови организует рабочую субботу.

Прием доноров будет осуществляться с 8 до 12 часов по адресу Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13 до 15 часов по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65.

Донорам при себе необходимо иметь паспорт.

На станции переливания крови советуют отложить донацию на 1 месяц, если донор отмечает у себя любые признаки ОРВИ или был в контакте с больным коронавирусной инфекцией.

На 4 декабря на станции недостаточно крови O (I) Rh(+/-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+/-), АB(IV) Rh (+/-), сообщается на сайте учреждения.

Напомним, следующая "Суббота доноров" пройдет 26 декабря.