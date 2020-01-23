Жителей Карелии призывают стать потенциальными донорами костного мозга

Карельский регистр возобновляет набор доноров костного мозга, сообщили в Минздраве Карелии.

Волонтеры Карельского регистра призывают петрозаводчан не оставаться в стороне и уже в январе пополнить ряды потенциальных доноров.

Заполнить несколько анкет и сдать мазок из полости рта для определения параметров совместимости можно в офисе регистра по адресу ул. Кирова, 38А, 2 этаж, офис 4 в один из выбранных дней:

- 25 января с 13.00 до 16.00;

- 30 января с 11.00 до 14.00.

Жители других городов могут заполнить анкеты онлайн, а после прислать заполненные документы и пробы Почтой России.

Подробнее о донорстве костного мозга и деятельности регистра - в соцсети.