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Жителей Карелии призывают стать потенциальными донорами костного мозга

Новости. Общество
18:20, 23 Января 2020
фото: ©ТАСС/Петр Ковалев
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Карельский регистр возобновляет набор доноров костного мозга, сообщили в Минздраве Карелии.

Волонтеры Карельского регистра призывают петрозаводчан не оставаться в стороне и уже в январе пополнить ряды потенциальных доноров.

Заполнить несколько анкет и сдать мазок из полости рта для определения параметров совместимости можно в офисе регистра по адресу ул. Кирова, 38А, 2 этаж, офис 4 в один из выбранных дней:

-  25 января с 13.00 до 16.00;

- 30 января с 11.00 до 14.00.

Жители других городов могут заполнить анкеты онлайн, а после прислать заполненные документы и пробы Почтой России.

Подробнее о донорстве костного мозга и деятельности регистра - в соцсети.

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Комментарии

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насмешница
2020-01-23 20:59:48
Лет 10 назад вступила в этот Регистр, С тех пор не беспокоили. Из чего делаю вывод, что люди, совместимые со мной по крови, обладают хорошим здоровьем :)
кир
2020-01-23 20:01:50
Деньги там правят.
Гость
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