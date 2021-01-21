Жителей Карелии проконсультируют по вопросам отлова бездомных животных

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии проведет горячую линию по вопросам ответственного обращения с животными.

9 февраля специалисты Минсельхоза расскажут жителям республики о правилах содержания домашних питомцев, об отлове бездомных животных, а также организации деятельности зооприютов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Звонки будут приниматься 9 февраля с 16.00 до 17.00 по номеру телефона 8 (8142) 77-48-11.

За консультацией к специалистам можно обращаться каждый второй и четвертый вторник месяца.