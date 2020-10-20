Жителей Карелии ждет очередная прямая линия с Парфенчиковым вечером в пятницу

Глава республики Артур Парфенчиков расскажет 23 октября о ситуации с коронавирусом и помощи фермерам.

"Расскажу об эпидобстановке в республике и мерах, которые мы предпринимаем, чтобы остановить распространение коронавируса. Вместе со специалистами ответим на ваши вопросы об оказании плановой медицинской помощи в поликлиниках и БСМП", - пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Парфенчикова, в ходе прямой линии обсудят также вопросы предоставления земли фермерам и под индивидуальное жилищное строительство.

Начало онлайн-трансляции 23 октября в соцсетях в 18.30.