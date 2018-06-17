Жителей Карелии ждут новые штрафы за нарушение благоустройства

С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

Законодательное собрание Карелии в конце 2017 года – в начале 2018 года приняло несколько поправок к региональному закону "Об административных правонарушениях", ужесточающих санкции за нарушение благоустройства территорий общего пользования в муниципалитетах республики. Часть поправок вступили в силу с 1 января и 8 февраля этого года. Остальные начинают действовать с 9 июня.

"Те поправки, которые вступают в силу завтра, значительно расширяют круг статей очень важного закона и важной статьи 2.14, которая связана с благоустройством, - рассказала первый заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник. – Мы сталкиваемся с тем, что, например, построили два года назад какой-то объект, детскую площадку, но там появляются собаки на выгуле, паркуются автомобили… О каком благоустройстве и рациональном использовании бюджетных средств тогда может идти речь?"

По словам Шмаеник, в новой версии закона предусмотрены наказания за незаконные земляные работы (если нет ограждения, освещения, нет таблички, кто проводит работы), за складирование грунта и мусора, за уничтожение зеленых насаждений, а также клумб и кустарников. Кроме того, штрафы предусмотрены к производителям работ, если они по их окончании не восстановили прежний вид территории общего пользования.

Кого и за что еще планируется штрафовать, читайте здесь.