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Новости. Общество
11:14, 09 Ноября 2018
фото: pravdaurfo.ru

Жителей Петрозаводска арестовали за серию краж электроники в городах России

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Тверские полицейские раскрыли серию краж из магазинов электроники.

Ранее в полицию Твери поступили заявления от администраторов сети магазинов электроники и бытовой техники о кражах. Так, днем с витрин магазинов были похищены дорогостоящие мобильные телефоны и другая электроника. Общий ущерб превысил 840 тыс. рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей произошедшего, изъяли следы и улики, просмотрели записи видеокамер, расположенных в торговом зале, обследовали прилегающую к магазину территорию.

Как установили полицейские, злоумышленников действовало несколько. Они приходили в магазины под видом обычных посетителей. Пока трое мужчин отвлекали персонал, подельница вскрывала замок витринного шкафа и похищала товар, стоявший на полках, после чего все четверо уходили.

"По данным оперативников, подозреваемые – жители города Петрозаводска в возрасте от 36 до 50 лет. Злоумышленники занимались противоправной деятельностью в Твери, Ржеве, а также за пределами Верхневолжья: в Калужской, Новгородской областях, Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Похищенную из магазинов технику подозреваемые продавали, а вырученные деньги тратили по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе МВД по Тверской области.

Фигуранты задержаны и находятся под арестом. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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