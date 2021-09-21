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Жителей Петрозаводска будут судить в более комфортных условиях

Новости. Общество
07:15, 01 Октября 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Участки мировых судей столицы Карелии объединены в реконструированном здании на набережной Гюллинга.

Все 15 участков мировых судей Петрозаводска переехали в одно здание на набережной Гюллинга, 13 в карельской столице. Об этом сообщил в соцсети глава республики Артур Парфенчиков. 

«Долгое время мировые судьи работали в разных арендованных помещениях, совершенно не приспособленных для этих целей. А ведь именно к мировому судье люди обращаются в большинстве случаев для разрешения бытовых споров и житейских ситуаций», — заявил губернатор.

Он рассказал, что здание на Гюллинга несколько лет не эксплуатировалось. Его реконструировали и утеплили. По оценке Парфенчикова, теперь оно соответствует всем необходимым требованиям. Особое внимание при реконструкции уделено обеспечению безопасности.

«Комфортные условия созданы для всех участников судебного процесса. За расписанием работы каждого судьи теперь можно следить в онлайн-режиме. В следующем году после окончания ремонта на 4-м этаже здесь же разместится мировой суд по Прионежскому району. А к 2023 году по нацпроекту „Цифровая экономика“ будет установлена система, которая позволит подавать заявления и направлять исполнительные листы в электронном формате. Уверен, что все нововведения в результате позволят сэкономить время граждан и сократить сроки рассмотрения дел», — резюмировал Артур Парфенчиков.

Ранее представители прессы пожаловались на ограничения своих прав со стороны работников Петрозаводского горсуда: репортеров не пустили на первое заседание по делу экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука.

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