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Жителей Петрозаводска начнут массово проверять в общественном транспорте

Новости. Общество
08:05, 02 Июля 2021
фото: администрация Петрозаводска

На территории столицы Карелии усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в рамках контроля за организацией противоэпидемических мероприятий на территории города будет инспектироваться общественный транспорт. В автобусах и троллейбусах специалисты мэрии будут проверять соблюдение пассажирами и водителями масочного режима, социальной дистанции и других действующих санитарных требований.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на территории Петрозаводска усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Антиковидные рейды также регулярно проводятся на объектах торговли и сферы услуг.

Как мы ранее сообщали, главный санитарный врач Карелии Людмила Котович в ходе прямой линии рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах.

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Комментарии

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Бриг
2021-07-02 08:41:18
Бред какой то .
David.
2021-07-02 08:13:59
А чё как с массовыми мероприятиями?
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