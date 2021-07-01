Жителей Петрозаводска начнут массово проверять в общественном транспорте

На территории столицы Карелии усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в рамках контроля за организацией противоэпидемических мероприятий на территории города будет инспектироваться общественный транспорт. В автобусах и троллейбусах специалисты мэрии будут проверять соблюдение пассажирами и водителями масочного режима, социальной дистанции и других действующих санитарных требований.



Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на территории Петрозаводска усилены меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Антиковидные рейды также регулярно проводятся на объектах торговли и сферы услуг.

Как мы ранее сообщали, главный санитарный врач Карелии Людмила Котович в ходе прямой линии рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах.