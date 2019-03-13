Жителей Петрозаводска научат обрезать деревья

Любителей природы, краеведения и активного отдыха ждут 16 марта в 11.00 у Ротонды на набережной Онежского озера, сообщили в администрации Петрозаводска.

Первая в этом году просветительная экологическая акция "Выходные в любимом парке", реализуемая по инициативе сотрудников управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска, пройдет на Левашовском бульваре.

"Специалисты научат горожан правильно обрезать садовые деревья и кустарники, проведут мастер-класс по уходу за молодыми липами и кленами. Для участников мероприятия состоится краеведческая экскурсия с рассказом об истории Левашовского бульвара", - пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.