Жителей Петрозаводска познакомили с наследием поэта и губернатора

В столице Карелии подвели итоги проекта, посвященного Гавриилу Державину.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан» завершило реализацию проекта «Г. Р. Державин в Карелии: личность, дела, эпоха», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и петрозаводской мэрией. В ходе проекта жителям Карелии рассказали о выдающемся русском поэте и государственном деятеле Гаврииле Романовиче Державине.

Организаторов в мероприятиях поддерживали партнеры — Национальный архив Карелии, Централизованная библиотечная система Петрозаводска, Державинский лицей и другие образовательные учреждения города и районов республики.

Так, на базе Державинского лицея было создано музейное пространство, знакомящее с жизнью и деятельностью поэта. В апреле организаторы провели региональную научно-практическую конференцию «Державинские чтения», в которой приняли участие не только педагоги и школьники из Петрозаводска, но также — в режиме онлайн — из Чистополя в Республике Татарстан и Великого Новгорода.

В июне в Городской детской библиотеке имени В. М. Данилова состоялся фестиваль «Державинский литературный салон». В день рождения поэта, 14 июля, в Губернаторском парке провели «Час поэзии». Передвижной баннерная выставка «Г. Р. Державин: личность, судьба, эпоха», созданная в рамках проекта, работала на площадках Державинского лицея, школ № 7, 35 и 55. «Державинские уроки», состоявшиеся в Петрозаводске и районах республики, познакомили детей с личностью и творчеством поэта, его деятельностью в Олонецкой губернии. Кроме того, круглый стол, посвященный Державину, состоялся в библиотеке Кеми.