Жителей Петрозаводска приглашают исследовать «Городские лабиринты»

Заявки на участие в традиционном квест-ориентировании принимаются до 21 сентября, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 24 сентября молодёжный центр «Смена» приглашает петрозаводчан исследовать «Городские лабиринты».

Мероприятие по квест-ориентированию стало для карельской столицы традиционным и проходит не первый год. Его цель остаётся прежней – узнать родной город лучше, а, может, и вовсе с другой стороны, познакомиться с интересными местами, улицами, достопримечательностями, их историей.

Участников ждут разнообразные квесты, фото-задания и вопросы от кураторов.

Стартуют «Городские лабиринты» в 15.30 на спортивной площадке в Губернаторском саду. Возраст участников – от 14 лет. В команде должно быть не менее пяти человек. При участии несовершеннолетних обязательно присутствие взрослого.

Зарегистрировать команду можно по ссылке. Заявки принимаются до 21 сентября.

Более подробную информацию можно найти в Положении на странице молодёжного центра «Смена».