Жителей Петрозаводска приглашают на открытие обновленной лыжной трассы "Фонтаны"

Модернизация спортивного объекта ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в администрации Петрозаводска.

Торжественное мероприятие по поводу завершения первого этапа обустройства трассы – переоборудования входной зоны – состоится в эту субботу, 1 декабря.

"Открытие благоустроенного фрагмента трассы совмещено с процедурой регистрации участников городского лыжного фестиваля "Зимние Фонтаны" начнется в субботу с 10 часов утра, а праздничная программа – с 11.00. Предусмотрены чаепитие, веселые конкурсы, музыка и спортивные развлечения", - рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Напомним, разработанное "Центром спорта" предложение по обустройству трассы "Фонтаны" набрало максимальное количество голосов в рейтинговом голосовании в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Во въездной зоне к спортивному объекту оборудованы тротуары и ограждения. Возле автопарковки и подъездных путей к трассе вырублена лишняя растительность, территорию отсыпали щебнем, подвели электричество, смонтировали и подключили трансформаторную подстанцию. В стартовом городке установлены стенд для объявлений и биотуалеты, благоустроена площадка для отдыха.

"Фонтаны" - излюбленное место активного отдыха жителей и гостей Петрозаводска, каждые выходные сюда приходят сотни горожан – как зимой, так и летом.