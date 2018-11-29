Жителей Петрозаводска приглашают на открытие обновленной лыжной трассы "Фонтаны"
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Модернизация спортивного объекта ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в администрации Петрозаводска.
Торжественное мероприятие по поводу завершения первого этапа обустройства трассы – переоборудования входной зоны – состоится в эту субботу, 1 декабря.
"Открытие благоустроенного фрагмента трассы совмещено с процедурой регистрации участников городского лыжного фестиваля "Зимние Фонтаны" начнется в субботу с 10 часов утра, а праздничная программа – с 11.00. Предусмотрены чаепитие, веселые конкурсы, музыка и спортивные развлечения", - рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Напомним, разработанное "Центром спорта" предложение по обустройству трассы "Фонтаны" набрало максимальное количество голосов в рейтинговом голосовании в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".
Во въездной зоне к спортивному объекту оборудованы тротуары и ограждения. Возле автопарковки и подъездных путей к трассе вырублена лишняя растительность, территорию отсыпали щебнем, подвели электричество, смонтировали и подключили трансформаторную подстанцию. В стартовом городке установлены стенд для объявлений и биотуалеты, благоустроена площадка для отдыха.
"Фонтаны" - излюбленное место активного отдыха жителей и гостей Петрозаводска, каждые выходные сюда приходят сотни горожан – как зимой, так и летом.
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