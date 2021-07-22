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Жителей Петрозаводска приглашают на субботник на побережье Онежского озера

Новости. Общество
17:40, 29 Июля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска (архив)

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Экологическая акция пройдет в пятницу в Сайнаволоке, сообщили в администрации столицы Карелии.

В пятницу, 30 июля, в 16.00 в Сайнаволоке сотрудники мэрии проведут очередной субботник. Экологическая акция пройдет неподалеку от берега Онежского озера в районе Родникового проезда (в парке Савин Наволок). Неравнодушных горожан приглашают присоединиться к мероприятию.

В случае непогоды субботник может быть перенесен. Об этом сообщат в пятницу за несколько часов до начала уборки.

Мероприятие пройдет в рамках ежегодных акций «Чистый Петрозаводск» и «Вода России». Участникам предоставят весь необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки.

Всего в весенне-летний период на общественных и дворовых территориях Петрозаводска состоялось несколько сотен акций по уборке мусора, обрезке и посадке деревьев. В результате было собрано и вывезено более 500 кубометров мусора.

Ранее сообщалось, дайверы подняли со дна Ключевского карьера в Петрозаводске бутылки, покрышки и части автомобилей.

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Комментарии

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Баба Яга
2021-07-29 17:50:07
Сколько миллионов выделяется на уборку города и территорий!? Проверить нЕкому, разделить есть кому!?!
кир
2021-07-29 17:46:56
Фигня, будет дождь. Этим должны заниматься уличные рабочие в достаточном числе. Формировать непрерывно базу данных на все виды работ по городу. 21-й цифровой век, а вы живете в своем семнадцатом. Долой городских управителей!
Изя
2021-07-29 18:09:47
мееера????))))
Гость
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