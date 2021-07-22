Жителей Петрозаводска приглашают на субботник на побережье Онежского озера

Экологическая акция пройдет в пятницу в Сайнаволоке, сообщили в администрации столицы Карелии.

В пятницу, 30 июля, в 16.00 в Сайнаволоке сотрудники мэрии проведут очередной субботник. Экологическая акция пройдет неподалеку от берега Онежского озера в районе Родникового проезда (в парке Савин Наволок). Неравнодушных горожан приглашают присоединиться к мероприятию.

В случае непогоды субботник может быть перенесен. Об этом сообщат в пятницу за несколько часов до начала уборки.

Мероприятие пройдет в рамках ежегодных акций «Чистый Петрозаводск» и «Вода России». Участникам предоставят весь необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки.

Всего в весенне-летний период на общественных и дворовых территориях Петрозаводска состоялось несколько сотен акций по уборке мусора, обрезке и посадке деревьев. В результате было собрано и вывезено более 500 кубометров мусора.

Ранее сообщалось, дайверы подняли со дна Ключевского карьера в Петрозаводске бутылки, покрышки и части автомобилей.