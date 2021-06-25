Жителей Петрозаводска приглашают поделиться одеждой и обувью с нуждающимися

В столице Карелии вновь пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф».

Петрозаводское подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения 7 июля проводит благотворительную акцию «Добрый шкаф» по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается в паблике учреждения.

Организаторы акции напоминают, вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию. В настоящее время особенно необходима мужская и женская одежда с обувью.

Мобильный пункт (автомобиль «Газель») по приему вещей будет работать 7 июля с 16.00 до 20.00 по адресу: пр. А. Невского, д. 30 (у ТЦ «Пассаж»).

"К сожалению, в прошлой раз очень мало удалось собрать вещей! Надеемся, на этот раз, благодаря Вам, всё получится!" – пишут в паблике.