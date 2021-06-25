Реклама
Прислать новость
Автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске 2
Сегодня 09:16
За сутки в Карелии заразились коронавирусом 148 человек и четверо умерли 26
Сегодня 09:27
Гостиницы в Карелии переписывают ценники каждую неделю 4
Сегодня 09:27

Жителей Петрозаводска приглашают поделиться одеждой и обувью с нуждающимися

Новости. Общество
17:20, 25 Июня 2021
фото: © gov.karelia.ru

В столице Карелии вновь пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф».

Петрозаводское подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения 7 июля проводит благотворительную акцию «Добрый шкаф» по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается в паблике учреждения.

Организаторы акции напоминают, вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию. В настоящее время особенно необходима мужская и женская одежда с обувью.

Мобильный пункт (автомобиль «Газель») по приему вещей будет работать 7 июля с 16.00 до 20.00 по адресу: пр. А. Невского, д. 30 (у ТЦ «Пассаж»).

"К сожалению, в прошлой раз очень мало удалось собрать вещей! Надеемся, на этот раз, благодаря Вам, всё получится!" – пишут в паблике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-06-25 17:29:38
Двор подмел - получи туфли. Два двора подмел - вот тебе пиджак и шляпа. Так должно быть, ибо не только сданные вещи чистыми должны быть, но и принятые улицы. Кстати, адрес Невского пассажа тоже вызывает сомнение. Опять протестун трунов провокацию
затевает. Всенепременно сообщу куда следует.
Санитар
2021-06-25 17:26:32
Хорошее дело! Наверное, все депутаты придут : и Петросовета, и Заксобрания, им то есть чем поделиться с народом нищим...
Никита
2021-06-25 17:33:34
Санитар, не придут они , придут чиновники с Ленина 2 и 19 с Подсадник во главе .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 14:05
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 14:04
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 2
Сегодня 14:03
«Вы пели перед задержанием?» 11
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»