Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в «Пушкинском диктанте-2021»

Зарегистрироваться в проекте можно до 5 июня, рассказали в городской мэрии.

С 5 по 12 июня общероссийская ассоциация учителей русского языка и литературы приглашает петрозаводчан принять участие в «Пушкинском диктанте-2021».

Мероприятие приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского и Николая Некрасова. Тем самым объясняется и тема диктанта «Отражения: мир России и мир детства в творчестве А.Пушкина и Н.Некрасова».

Участниками проекта могут стать школьники, студенты колледжей и вузов, библиотекари, педагоги, родители. Все задания сформированы по возрастным категориям, а для зарубежных представителей — по уровням владения русским языком. Допускается индивидуальное и семейное участие в акции.

Официальную информацию и подробности регистрации можно узнать на странице городской администрации.