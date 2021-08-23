Жителей Петрозаводска приглашают пробежать «Километр здоровья» 1 сентября

В День знаний в столице Карелии пройдет традиционный фестиваль городского бега «Километр здоровья», сообщили в Минобразования и спорта республики.

Популярное у горожан спортивное мероприятие состоится 1 сентября в парке «Ямка». Любители бега и здорового образа жизни смогут попробовать свои силы на дистанциях 500 метров (дети до 9 лет включительно) и 1 км.

Старт первого забега в 18.00 часов.

В праздничный день организаторы отметят победителей и призеров детских забегов специальными призами.

Регистрация доступна до 1 сентября (до 13:00) здесь.