Жителей Петрозаводска приглашают пробежать по историческому центру города

Столица Карелии 30 мая участвует во всероссийском соревновании «ЗаБег.рф», сообщили в правительстве республики.

В Петрозаводске в ближайшее воскресенье, 30 мая, состоится этап всероссийских соревнований «ЗаБег.рф». Полтысячи спортсменов испытают себя в карельской столице на дистанциях 1, 5, 10 или 21,1 километра. Не останутся в стороне и юные бегуны: для малышей от 2 до 6 лет проведут детские забеги. Старт соревнованиям будет дан одновременно в 85 регионах России.

В этом году впервые вдоль всего маршрута петрозаводских спортсменов будут поддерживать барабанщики.

Начало фестиваля запланировано на 8.00, завершение - в 15.00.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться в паблике правительства Карелии.

Напомним, что амбассадором соревнований выступит глава Петрозаводска Владимир Любарский.