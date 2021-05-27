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Жителей Петрозаводска приглашают пробежать по историческому центру города

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17:20, 28 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Столица Карелии 30 мая участвует во всероссийском соревновании «ЗаБег.рф», сообщили в правительстве республики.

В Петрозаводске в ближайшее воскресенье, 30 мая, состоится этап всероссийских соревнований «ЗаБег.рф». Полтысячи спортсменов испытают себя в карельской столице на дистанциях 1, 5, 10 или 21,1 километра. Не останутся в стороне и юные бегуны: для малышей от 2 до 6 лет проведут детские забеги. Старт соревнованиям будет дан одновременно в 85 регионах России.

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В этом году впервые вдоль всего маршрута петрозаводских спортсменов будут поддерживать барабанщики.

Начало фестиваля запланировано на 8.00, завершение - в 15.00.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться в паблике правительства Карелии.

Напомним, что амбассадором соревнований выступит глава Петрозаводска Владимир Любарский.

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