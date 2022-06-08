Жителей Петрозаводска призвали демонтировать незаконные гаражи

Администрация Петрозаводска предупредила о сносе незаконно установленных гаражей на Ключевой и на Перевалке.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, власти города информируют владельцев гаражей, незаконно установленных в районе дома № 424 по улице Архипова и в районе пересечения улиц петрова и Кемской.

Освободить земельные участки своими силами необходимо будет до 13 июля.

Ранее власти столицы Карелии предупредили владельца незаконно установленного контейнера на Голиковке о необходимости освободить участок.