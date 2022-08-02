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Жителей Петрозаводска призвали голосовать за лучшую песню о городе

Новости. Культура
15:42, 03 Августа 2022
фото: © Andrey Armyagov / shutterstock

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Два петрозаводских коллектива участвуют в конкурсе «Города героев».

Как рассказали в администрации Петрозаводска, продолжается основной этап Всероссийского межмуниципального конкурса-фестиваля песен о городе — 2022 «Города Героев». Трио «Музыкальная шкатулка» с композицией «Город моей мечты» и вокальная студия «SOLO» с «Песней о карельской столице» представляют в нем Петрозаводск.

Жители карельской столицы могут послушать и проголосовать за понравившуюся композицию, зарегистрировавшись на официальном сайте конкурса.

Фестиваль лучших песен пройдет с 1 по 30 сентября. В нем примут участие коллективы, набравшие наибольшее число голосов в каждом городе.

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