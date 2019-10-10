Жители 315 поселков Карелии останутся без цифрового телевидения

Количество населенных пунктов Карелии в федеральном списке территорий без возможности принять цифровой сигнал для работы телевещания после отключения аналогового эфира увеличилось с 301 до 315.

Об этом рассказал руководитель радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Карелии Владимир Большаков, пишет ТАСС.

В Карелии переход на цифровое вещание произойдет в завершающую, четвертую, волну. Аналоговый эфир прекратится на территории республики 14 октября.

Специалисты РТПЦ республики провели дополнительные измерения, увеличив количество точек проверки сигнала в регионе. Выявилось еще 14 территорий, где нет стабильного цифрового сигнала. Это населенные пункты в Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком и Суоярвском районах. Как отметил Большаков, около трети жителей этих населенных пунктов все же могут принимать устойчивый сигнал из-за более удачного расположения антенны.

Пока от жителей, проживающих в зоне нестабильного цифрового сигнала, не поступали заявки на оказание помощи в установке спутниковой антенны.



В РТПЦ делают вывод, что те, кто находится в сложных условиях по приему цифрового эфирного телевидения, оказались лучше подготовлены к отказу от аналогового эфира.

"Среди этих 315 населенных пунктов больше половины – это те, где никто не прописан. Но мы все равно обращаем на них внимание, так как перед нами поставлена задача – внимательно смотреть, не нуждаются ли люди там в приеме цифрового сигнала, даже если это не места постоянного проживания - например, дачи", – отметил Большаков.