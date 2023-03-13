Жители аварийных домов в Карелии могут подать заявления на расселение местным чиновникам

В местных администрациях собирают заявления от людей, проживающих в аварийных домах.

В районные, городские и поселковые администрации можно подать заявление на расселение из аварийного жилья в рамках будущей программы.



В нее входят дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, их в Карелии больше четырех тысяч, рассказали в региональном Минстрое.



«Программа будет формироваться на федеральном уровне. Ваши заявления о желаемом способе расселения помогут выяснить запрос на выплату компенсаций, необходимость в новостройках и основания для первоочередного расселения. Однако точные условия и сроки расселения мы узнаем только в 2024 году после утверждения программы», - говорится в пресс-релизе министерства



До конца 2023 года в Минстрое планируют завершить действующий этап программы, рассчитанный на 2019-2025 годы. Проверить дату признания дома аварийным можно по ссылке.