Жители Беломорска похвалили нового мэра за решение коммунальной проблемы

Жители Беломорского района рассказали, как новый глава администрации Алексей Уханов за несколько дней решил коммунальную проблему, которую прежние власти игнорировали более 25 лет.

В редакцию "Вестей Карелии" позвонили жительницы Беломорска Ольга Штоцкая и ее сестра Лидия Подлесская и рассказали, чем закончилась история, о которой сообщалось в ноябре этого года.

Тогда они пожаловались на местные власти, которые в течение более 25 лет не могли организовать очистку дренажной канавы и ее углубления на улице Мира. Женщины пояснили, что во время сильных дождей и, особенно, таяния снега, вода заливает огороды, хозпостройки и частные дома. Однако местная власть, вместо того, чтобы выполнить просьбы жителей, "кормила" их обещаниями.

- Глава районной администрации Алексей Уханов сразу же пригласил меня с сестрой на планерку в администрацию, - рассказала Лидия Подлесская. – Здесь мы подробно рассказали о наших неприятностях в связи с заросшей и почти исчезнувшей дренажной канавой, а также о долгой волоките по этому вопросу со стороны местных чиновников.

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