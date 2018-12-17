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Новости. Общество
11:19, 17 Декабря 2018
фото: aerialphoto.ru

Жители Беломорска похвалили нового мэра за решение коммунальной проблемы

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Жители Беломорского района рассказали, как новый глава администрации Алексей Уханов за несколько дней решил коммунальную проблему, которую прежние власти игнорировали более 25 лет.

В редакцию "Вестей Карелии" позвонили жительницы Беломорска Ольга Штоцкая и ее сестра Лидия Подлесская и рассказали, чем закончилась история, о которой сообщалось в ноябре этого года.

Тогда они пожаловались на местные власти, которые в течение более 25 лет не могли организовать очистку дренажной канавы и ее углубления на улице Мира. Женщины пояснили, что во время сильных дождей и, особенно, таяния снега, вода заливает огороды, хозпостройки и частные дома. Однако местная власть, вместо того, чтобы выполнить просьбы жителей, "кормила" их обещаниями.

- Глава районной администрации Алексей Уханов сразу же пригласил меня с сестрой на планерку в администрацию, - рассказала Лидия Подлесская. – Здесь мы подробно рассказали о наших неприятностях в связи с заросшей и почти исчезнувшей дренажной канавой, а также о долгой волоките по этому вопросу со стороны местных чиновников.

Подробнее читайте в материале издания.

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