Жители деревянного дома в Петрозаводске в течение шести дней живут без воды

Жильцы аварийного дома на улице Фурманова с удивлением узнали от чиновников, что авария в их «деревяшке» устранена.

Как пишет «Фактор News», в доме № 17 по улице Фурманова уже шесть дней нет воды. Но после каникул, 9 января, люди узнали, что их коммунальная проблема уже решена. Оказалось, в день, когда они подали заявку, 4 января, к ним кто-то якобы приезжал. Правда, никто из жильцов, неуловимых коммунальщиков не видел. А позже в Госкомитете по жилнадзору им сообщили, что авария в их доме устранена.

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