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Жители деревни в Карелии остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги

Новости. Общество
16:17, 05 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Павел Львов
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Деревня Вокнаволок оказалась отрезанной от большой земли из-за убитого состояния дороги.

Администрация Костомукшского городского округа  предупредила жителей деревни Вокнаволок о том, что с 6 по 14 апреля в связи с состоянием автомобильной дороги будут приостановлены автобусные рейсы МУП "Автотранспорт" по маршруту Контокки-Вокнаволок.

"На сегодняшний день дорога не соответствует требованиям эксплуатационного состояния к допустимому уровню содержания и не обеспечивает безопасного дорожного движения. О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно", - пишут в официальном паблике администрации Костомукши.

Ранее "Ока" чуть не утонула в луже на проселочной дороге на севере Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-05 16:30:23
Зато возможно эту деревню приедет земский работник культуры :)
врунофф
2021-04-05 16:21:23
Зато никто не мешает на кантеле бренчать и руны петь.
Гость
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