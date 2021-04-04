Жители деревни в Карелии остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги

Деревня Вокнаволок оказалась отрезанной от большой земли из-за убитого состояния дороги.

Администрация Костомукшского городского округа предупредила жителей деревни Вокнаволок о том, что с 6 по 14 апреля в связи с состоянием автомобильной дороги будут приостановлены автобусные рейсы МУП "Автотранспорт" по маршруту Контокки-Вокнаволок.

"На сегодняшний день дорога не соответствует требованиям эксплуатационного состояния к допустимому уровню содержания и не обеспечивает безопасного дорожного движения. О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно", - пишут в официальном паблике администрации Костомукши.

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