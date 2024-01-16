Жители Финляндии обратились в суд из-за закрытия границы с Россией

Группа жителей соседней страны обратилась в Высший арбитражный суд с жалобой на закрытие пунктов пропуска.

Группа русскоговорящих жителей Финляндии обратилась в Высший административный суд с жалобой на последнее решение правительства о закрытии границы с Россией до 11 февраля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издание Yle.

По мнению обратившихся, это решение дискриминирует русскоязычное меньшинство и нарушает основные права. Так, регулярное пересечение восточной границы для работы, бизнеса, учебы или по семейным связям является для русскоязычных частью привычного образа жизни, говорится в публикации, поэтому закрытие границы, в частности, ограничивает право на свободу передвижения.

Ограничения на границе России и Финляндии начались с 9 ноября 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финны обвинили в происходящем российскую сторону.