Жители города горняков Карелии проводили в последний путь бойца СВО

Костомукша простилась с военнослужащим Алексеем Бокреевым, погибшем зоне специальной военной операции.

В субботу, 18 марта, Костомукша простилась с военнослужащим Алексеем Бокреевым, погибшем зоне проведения СВО.



Об этом сообщил глава города Сергей Новгородов.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память», - написал глава Костомукши на своей странице в социальной сети.