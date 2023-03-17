Жители города горняков Карелии проводили в последний путь бойца СВО

Костомукша простилась с военнослужащим Алексеем Бокреевым, погибшем зоне специальной военной операции.
В субботу, 18 марта, Костомукша простилась с военнослужащим Алексеем Бокреевым, погибшем зоне проведения СВО.
Об этом сообщил глава города Сергей Новгородов.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память», - написал глава Костомукши на своей странице в социальной сети.
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